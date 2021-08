Corona Milan: entourage del giocatore in pressing sul Porto

Jesus Corona resta un obiettivo del Milan ma manca l’accordo con il Porto, l’entourage del giocatore spinge per la cessione

La pista Corona-Milan è ancora aperta. Come riportato da Tuttosport nel corso dei giorni, il profilo del messicano è andato via via scemando. Tuttavia ci sarebbero importanti novità.

Il suo agente e l’intermediario Marcelo Simonian sono a Milano e stanno provando a fare pressioni sul Porto per far sì che abbassi la richiesta economica. L’obiettivo è sbloccare l’operazone entro la fine della sessione estiva, ma non sarà semplice. Si attendono sviluppi, il mercato chiude tra pochissimo.