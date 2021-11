Coreografia Milan Inter: lo splendido messaggio dei tifosi rossoneri – FOTO

É il giorno del derby tra Milan e Inter, valido per la dodicesima giornata di campionato. Prima che la partita cominci è andata in scena il solito spettacolo delle tifoserie delle due squadre.

Bellissima quella dei supporter rossoneri a favore di chi ha contribuito alla lotta al Covid e chi in questa lotta non c’è l’ha fatta

Thanks to those who fought for us in the front line, never giving up, never sparing themselves. 🙏#MilanInter #ACMilanIsEverything

Grazie ragazzi. Grazie a chi ha lottato per noi in prima linea, senza mai arrendersi, senza risparmiarsi. 🙏#MilanInter #ACMilanIsEverything pic.twitter.com/One3IaPq7u

— AC Milan (@acmilan) November 7, 2021