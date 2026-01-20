Coppola si avvicina al Milan? La pista rimane complicata. Matteo Moretto chiarisce la situazione

Coppola verso il Milan? Il difensore del Brighton è stato accostato al club rossonero, ma al momento la pista non sembra essere calda

Il difensore del Brighton, Coppola, è stato recentemente accostato al Milan, ma secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di mercato, questa trattativa non sembra essere particolarmente concreta. Durante un aggiornamento sul calciomercato, Moretto ha precisato che al momento non ci sono sviluppi significativi per quanto riguarda un possibile trasferimento al Milan per il difensore.

L’interesse per Coppola dalla Spagna e dall’Italia

Coppola, classe 1998, è un difensore di grande qualità e si è messo in evidenza con il Brighton grazie alla sua solidità difensiva e alla sua capacità di impostare il gioco. Il giocatore è stato seguito da diversi club, sia italiani che esteri. Oltre al Milan, anche la Fiorentina sarebbe interessata al difensore, ma nessuna offerta ufficiale è ancora arrivata, e la situazione sembra essere ancora in fase di valutazione.

Oltre all’Italia, Coppola ha suscitato l’interesse di alcuni club spagnoli, ma al momento sembra che non ci siano trattative avanzate. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro del difensore, che attende di capire quale sarà la sua prossima destinazione. L’interesse per Coppola rimane alto, ma al momento la pista rossonera non appare essere tra le più calde.

«Coppola del Brighton è stato accostato al Milan, ma è un nome che non ci risulta. Ad oggi Coppola ha ricevuto tanti interessamenti, anche dalla Spagna, anche dall’Italia, la Fiorentina, ma non ci risulta calda la soluzione Milan».