Coppa Italia Women, il Milan Femminile si prepara alla sfida contro il Genoa: la preview del match

Coppa Italia Women, il Milan Femminile atteso per la sfida contro il Genoa: ecco la preview del match

Il 2025 del Milan si chiude con un appuntamento da non fallire: l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Genoa. Per le rossonere, la sfida del Sciorba Stadium rappresenta l’occasione ideale per mettersi alle spalle la delusione del Derby e chiudere l’anno solare con un successo pesante. Nonostante le numerose assenze che hanno colpito la rosa — con atlete come Cernoia e Dompig fuori causa fino al 2026 — il Milan Femminile punta sulla propria verve offensiva, un marchio di fabbrica che ha caratterizzato questi mesi, con l’obiettivo di migliorare la solidità difensiva in vista dei Quarti di finale.

L’impegno non è però da sottovalutare. Il Genoa, alla sua prima storica stagione in Serie A Women, ha già dimostrato di poter essere un avversario ostico, come testimoniato dal precedente di ottobre. Sebbene le rossoblù vengano da un periodo complicato fatto di sole sconfitte da metà novembre, la Coppa Italia rappresenta per loro la vetrina perfetta per il riscatto, trascinate dal fiuto del gol della capocannoniere Norma Cinotti.

Coppa Italia Women, La spinta del club e il monitoraggio di Allegri

Il passaggio del turno è fondamentale non solo per il prestigio del trofeo, ma per dare continuità al progetto rossonero in un momento di grandi cambiamenti. Anche Massimiliano Allegri, sempre attento alle dinamiche di tutto il mondo Milan, osserva con interesse la crescita della sezione femminile, consapevole che la mentalità vincente deve accomunare ogni branca della società. Un successo a Genova garantirebbe una doppia sfida d’andata e ritorno a gennaio 2026 contro la vincente di Bologna-Fiorentina.

La gara, diretta dall’arbitro Papi di Prato, non prevede il sistema FVS e, in caso di parità al 90′, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Per il Milan di Bakker è il momento di dimostrare maturità: stringere le fila dietro e colpire con il potenziale d’attacco per regalare ai tifosi un Natale sereno prima della ripresa ufficiale della stagione.