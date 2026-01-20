Coppa Italia Women, l’andata tra Milan Femminile e Fiorentina finisce in parità: il resoconto del match

Coppa Italia Women, tra Milan Femminile e Fiorentina finisce 1-1 l’andata dei quarti di finale: il resoconto del match

Si chiude in parità il primo atto della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia Women. Al centro sportivo del Milan, la formazione di casa riesce a strappare un pareggio prezioso contro la Fiorentina, rimandando ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno. Per le viola si tratta di un copione già visto e decisamente amaro: dopo essere passate in vantaggio nella prima frazione di gioco, le toscane non sono riuscite a chiudere il match, subendo la rimonta rossonera proprio nelle fasi finali dell’incontro.

Coppa Italia Women, botta e risposta tra Woldvik e Arrigoni: verdetto rimandato al ritorno

La partita si era messa subito in salita per le rossonere. Dopo soli dieci minuti, la Fiorentina ha sbloccato il risultato grazie a una rete di Woldvik, brava a sfruttare una disattenzione della retroguardia di casa. Da quel momento, la squadra viola ha cercato di gestire il ritmo, ma come sottolineato dalla cronaca del match: «La Fiorentina ancora una volta non riesce a vincere pur andando in vantaggio nel primo tempo, rete di Woldvik al decimo». Il Milan ha avuto il merito di non disunirsi, restando in partita nonostante le difficoltà di manovra.

Il forcing finale del Milan ha prodotto i suoi frutti a poco meno di quindici minuti dal triplice fischio. È stata la centrocampista Arrigoni a trovare il varco giusto per battere il portiere avversario e fissare il punteggio sull’1-1: «A portare in parità la gara è stata la centrocampista Arrigoni a poco meno di un quarto d’ora dalla fine».