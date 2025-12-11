 Coppa Italia Primavera, ecco quando si gioca Milan Parma
Coppa Italia Primavera, ecco il programma degli ottavi: quando si giocherà la sfida tra Milan e Parma

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato il programma completo degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, che si giocheranno interamente il 7 gennaio 2026. Il torneo entra nel vivo con sfide ad eliminazione diretta che vedranno confrontarsi le migliori formazioni giovanili d’Italia.

Coppa Italia Primavera, Milan Contro Parma: Si Gioca a Carate Brianza

Il Milan di Giovanni Renna sarà impegnato alle 14:30 allo Sportitalia Village di Carate Brianza contro il Parma. La vincente di questo scontro affronterà ai quarti di finale una tra Roma e Monza. Il programma della giornata prevede anche diversi big match: Sassuolo contro Lecce e Verona contro Lazio apriranno alle 11:00. Seguiranno Fiorentina-Napoli alle 11:30 e Juventus-Frosinone alle 12:00. Nel pomeriggio, oltre alla gara del Milan, si giocheranno Cagliari-Atalanta (13:30), Inter-Sampdoria (15:00) e Roma-Monza (15:00). Tutti gli incontri si svolgeranno lo stesso giorno, creando un’intensa giornata di calcio giovanile.

