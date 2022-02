Coppa di Francia, Psg KO: Donnarumma elimanato e sbeffeggiato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Psg dei campioni ko ai rigori in Coppa di Francia contro il Nizza. Donnarumma sbeffeggiato sul tiro decisivo da Dante

Il Psg dei campioni ko ai rigori in Coppa di Francia contro il Nizza. 14 conclusioni dal dischetto con due soli errori prima di andare ad oltranza: a sbagliare per il Psg era stato Paredes, per il Nizza Delort.

Alla settima esecuzione dal dischetto per i rossoneri si è presentato il brasiliano Dante, ex Bayern Monaco. Il 38enne dall’alto della sua esperienza ha pensato bene di battere il rigore decisovo per la vittoria della sua squadra con un cucchiaio dolce dolce che ha beffato l’inerme Gigio Donnarumma che finora era imbattuto in carriera in partite concluse ai rigori.