Convocazioni Nazionali Femminili: le 9 rossonere scelte – FOTO

È tempo di Nazionali. Dopo tre turni di campionato la Serie A femminile si ferma per lasciar posto alle gare di qualificazione al Mondiale. L’Italia di Milena Bertolini, sarà impegnata contro la Moldavia il 17 settembre e contro la Croazia il 21 settembre. Tra le azzurre ci saranno Valentina Bergamaschi, Valentina Giacinti, Laura Giuliani, mentre Miriam Longo sarà impegnata sempre con l’Italia ma quella U23.

Tra le altre rossonerre che risponderanno alla chiamata della Nazionale ci sono: Mária Korenčiová (Slovacchia), Guðný Árnadóttir (Islanda), Refiloe Jane (Sud Africa), Christy Grimshaw (Scozia), Sara Thrige Andersen (Danimarca).

✈️ Our Rossonere called up to the national teams 🌍

🇮🇹 Valentina Bergamaschi, Valentina Giacinti, Laura Giuliani, Miriam Longo (U23)

🇸🇰 Mária Korenčiová

🇮🇸 Guðný Árnadóttir

🇿🇦 Refiloe Jane

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Christy Grimshaw

🇩🇰 Sara Thrige Andersen#FollowTheRossonere pic.twitter.com/uQMvfpO92I

— AC Milan (@acmilan) September 13, 2021