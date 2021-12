Convocati Napoli per il Milan: la lista di Spalletti per San Siro

Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per il match contro il Milan a San Siro. I giocatori a disposizione di Luciano Spalletti

Con un Tweet sul proprio profilo ufficiale, il Napoli ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di San Siro contro il Milan. Ecco la lista a disposizione di Luciano Spalletti.

Tanti infortunati per i partenopei, così come per i rossoneri, torna Anguissa, assente dell’ultima ora il capitano Lorenzo Insigne.