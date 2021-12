Milan Napoli: Insigne non recupera? La situazione

Milan Napoli: Insigne non recupera? Il capitano azzurro sta vivendo un periodo decisamente difficile. La situazione

«I tormenti infiniti di Insigne: salta il Milan». Il Mattino, nella sua edizione odierna, sottolinea il momento non proprio positivo del capitano azzurro, alle prese con infortuni e rinnovo. Infatti, non ci sarà in Milan Napoli.

Ancora un problema, dunque, che lo terrà fermo nel big match di San Siro. Dopo il cauto ottimismo delle scorse ore, dunque, Insigne ha gettato definitivamente la spugna. Un problema in più per l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti.