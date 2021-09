Convocati Milan per la Lazio: la lista di Pioli per il match

Per la 3° giornata della Serie A TIM 2021/2022 a San Siro si incrociano due tra le squadre a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti stagionali: alle 18.00 si gioca Milan–Lazio, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato questa mattina l’elenco dei convocati per il match contro la Lazio.

PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

The squad for #MilanLazio ⚔️

I convocati per la sfida contro la Lazio ⚔️ #SempreMilan

