Convocati Lazio per il Milan: le scelte di Sarri e l’elenco completo

Convocati Lazio, le scelte di Sarri e l’elenco completo in vista della delicata sfida di San Siro contro il Milan: ecco chi non ci sarà tra i biancocelesti

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha ufficialmente diramato la lista dei giocatori convocati in vista dell’importante match di domani sera. La Lazio affronterà in trasferta il Milan a San Siro, con fischio d’inizio alle 20:45. L’elenco completo, pubblicato su sslazio.it, include i portieri, i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti che Sarri ha scelto per la tredicesima giornata di Serie A.

Tra i pali, sono stati convocati Furlanetto, Mandas e l’inamovibile Provedel. Il reparto difensivo vede la presenza di Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard e il centrale Romagnoli, garantendo a Sarri diverse opzioni per la linea a quattro.

Convocati Lazio, Centrocampo e Attacco: Vecino e Zaccagni Guidano i Reparti

A centrocampo, la lista include Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi e, in particolare, Vecino, che si appresta ad assumere un ruolo da titolare. Questo reparto si presenta come uno dei nodi cruciali per la tattica di Sarri contro i rossoneri.

Il reparto offensivo della Lazio è composto da Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro e Zaccagni. La disponibilità di elementi come Zaccagni, insieme alla necessità di trovare la via del gol, pone l’attacco come il fulcro delle speranze per ottenere un risultato positivo in un campo difficile come San Siro.