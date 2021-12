Conte sicuro: «Inter? Sono stato bravo, sarà competitiva per molti anni»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato del suo biennio in nerazzurro. Ecco le parole del tecnico

L’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato durante la premiazione per il GoldenBoy 2021 della sua esperienza sulla panchina dei nerazzurri. Di seguito le sue parole.

CONTE – «Vincere il premio intitolato a Pozzo è motivo di grande orgoglio. Sono stati due anni molto intensi all’Inter, vissuti in maniera molto intensa, con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di provare a portare l’Inter a vincere il titolo. Siamo stati bravi tutti: dirigenti calciatore e io. In due anni abbiamo vinto uno scudetto dopo 11 anni e conquistato una finale di Europa League. È stato fatto un buon lavoro, l’Inter è una squadra ora molto molto competitiva e lo sarà per molti anni».