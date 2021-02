Conte, gara nervosa? Il tecnico nerazzurro preoccupato da altro e non da ciò che potrebbe essere dopo quanto accaduto in Coppa Italia

Conte, gara nervosa? Il tecnico nerazzurro preoccupato da altro e non da ciò che potrebbe essere dopo quanto accaduto in Coppa Italia. Il Corriere della sera di questa mattina riporta le parole del tecnico della vigilia.

IL PENSIERO AD IBRA- «C’è da cantare prima a San Siro. Non vedo perché dovrebbe essere un derby nervoso e con situazioni che possono nuocere alla squadra. Ibra è forte, ma non è detto faccia gol anche stavolta».

CI DAVANO PER SPACCIATI- «Non dimentico che prima di Fiorentina e Lazio in tanti si chiedevano a quanti punti di distacco dal Milan saremmo arrivati al derby. Siamo arrivati

davanti, in tanti pensavano sarebbe invece potuta essere la botta finale per noi».

BEL DERBY MA LO DEVI VINCERE- «penso sia una bella soddisfazione per Milano, dopo tanti anni. Però poi lo devi vincere, per una questione di autostima e, soprattutto di classifica».