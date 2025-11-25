Confronto Milan, i rossoneri di Allegri registrano ben sette punti in più rispetto alla passata stagione: ecco il dato e la classifica completa

Tuttomercatoweb.com ha pubblicato un’interessante analisi che mette a confronto la classifica di Serie A attuale con quella dello scorso campionato, dopo le prime dodici giornate. Il dato che salta immediatamente all’occhio riguarda il Milan: i rossoneri hanno totalizzato 25 punti, registrando un netto miglioramento di sette punti rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.

L’analisi rivela come la Roma sia la squadra che ha compiuto il salto più grande, con un impressionante +14 punti, portandosi a 27. Ottima anche la crescita del Como, neopromossa che si attesta a 21 punti e un +11 rispetto alla precedente esperienza in massima serie. Di contro, club come Inter e Napoli mostrano una flessione minima, perdendo un punto a testa, mentre la Juventus registra un calo di 4 punti.

Confronto Milan, i Dati Negativi e Le Flessioni Più Significative: Atalanta, Lazio e il Crollo della Fiorentina

Se il dato del Confronto Milan è positivo, altre squadre mostrano un sensibile peggioramento. L’Atalanta registra la flessione più pesante, con -12 punti rispetto a un anno fa, portandosi a soli 13 punti in classifica. Segue la Lazio, che conta un -7 punti rispetto alla scorsa stagione.

La situazione più critica è quella della Fiorentina che, con soli 6 punti, accusa un crollo vertiginoso di -19 punti. Altre squadre, come Torino (14 punti) e Udinese (15 punti), mantengono performance stabili o in lieve calo. Il Cagliari e il Lecce mostrano un piccolo miglioramento con +1 punto, mentre il Torino rimane stabile.