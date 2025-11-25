Caressa e l’Analisi del Derby. Bartesaghi una sorpresa, poi la rivelazione sulla scelta di Allegri: le sue parole

Caressa parla così del derby vinto dal Milan contro l’Inter. La sorpresa Bartesaghi e una rivelazione sulla scelta di Allegri: le sue parole

In commento al derby di Milano, vinto 1-0 dai rossoneri, il giornalista Fabio Caressa non ha analizzato solo la prestazione generale del Milan, ma ha dedicato uno spazio particolare al giovane della Primavera Bartesaghi, schierato per la prima volta da titolare in una sfida così cruciale. La prestazione di Bartesaghi, estremamente attenta in fase difensiva, ha catturato l’attenzione del giornalista di Sky, che ne ha messo in luce i motivi della promozione e le prospettive future.

Caressa ha sottolineato come la scelta di schierare Bartesaghi sia stata una decisione diretta di Allegri, un tecnico che “sappiamo per certo credere molto in lui”. L’allenatore ha apprezzato e valorizzato la freschezza, l’atteggiamento, e soprattutto la grande attenzione tattica dimostrata dal giovane difensore. Questa combinazione di qualità lo rende un elemento prezioso per lo scacchiere tattico del Milan.

Caressa e l’elogio a Bartesaghi

La caratteristica che ha convinto maggiormente Allegri è l’equilibrio tra le fasi di gioco. Bartesaghi, pur essendo un giocatore che “spinge”, si dimostra “molto attento alla fase difensiva”, fornendo così “garanzie importanti quando gioca con la linea bassa”. Caressa si dice convinto che, per queste ragioni, il giovane continuerà a giocare, magari alternandosi con altri compagni. Ottenere la stima di Allegri, noto per la sua meticolosità sia nella questione tecnica che in quella tattica, è un “grande passo in avanti” per il ragazzo.