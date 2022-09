Conferenza stampa Thiaw: le parole del nuovo difensore rossonero

Malick Thiaw verrà presentato oggi in conferenza stampa: il nuovo difensore del Milan risponderà alle domande dei cronisti dalle 14:45

Io ho iniziato a giocare molto presto, da piccolo per strada con i miei amici. Poi ne ho fatto una professione anche se la passione è rimasta. Essere qui per me è una grande felicità ma lo vivo anche con onore e determinazione

Io sono un giocatore che si pone sempre degli obiettivi, sono ambizioso. Essere qui per me è un grande passo ma voglio continuare a crescere in ogni allenamento. Ho i migliori allenatori, voglio imparare la lingua e la cultura del ruolo e ovviamente giocare il più alto numero di partite possibili.

Io penso di essere un giocatore forte, sono forte nei contrasti e nel gioco aereo, muovo bene la palla. Ovviamente il mio fisico mi aiuta molto.

Maldini è un grande emblema, il Milan ha sempre avuto una grande difesa con lui e Nesta. Da piccolo seguivo soprattutto Kakà e Ronaldinho, poi negli ultimi anni ho seguito molto la Serie A.

Naturalmente voglio ringraziare per la formula con cui sono arrivato al Milan, sono grato per il contratto di 5 anni che ho firmato. Per me è solo il primo passo, voglio migliorare giorno dopo giorno. Questa è già stata comunque una grande dimostrazione da parte del club.