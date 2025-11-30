Conferenza Stampa Sarri, la Lazio annuncia il silenzio. Sui social invece esprime indignazione

Conferenza stampa Sarri, la Lazio decide di non parlare ai microfoni e sui social condivide grande indignazione dopo il rigore negato

Al termine della sconfitta per 1-0 subita dalla Lazio a San Siro contro il Milan, il tecnico Maurizio Sarri ha preso una decisione netta: non intervenire in conferenza stampa. Questa scelta è stata adottata in segno di aperta protesta contro l’episodio cruciale avvenuto nel finale del match. L’oggetto della controversia è il calcio di rigore negato alla Lazio dopo un evidente tocco di braccio di Pavlovic in area rossonera.

L’arbitro Collu, pur avendo avviato una lunga revisione al VAR e riconoscendo il tocco di mano, ha giustificato la sua decisione con un presunto fallo precedente di Marusic ai danni di Pavlovic, annullando di fatto la potenziale massima punizione.

Conferenza Stampa Sarri: L’Indignazione Sociale Della Lazio

La decisione di Collu ha generato una forte indignazione e delusione in tutto l’ambiente Lazio, spingendo la società ad adottare la linea del silenzio stampa. Giocatori, allenatore e dirigenti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali per commentare l’accaduto. In sostituzione delle parole, la Lazio ha utilizzato i canali social per esprimere il proprio dissenso, pubblicando un unico video che mostra l’azione contestata. Questo gesto mira a sottolineare la gravità dell’episodio verificatosi nel recupero, alimentando la frustrazione dei tifosi e ponendo l’accento sulla scelta arbitrale ritenuta ingiusta e determinante per l’esito finale della gara.