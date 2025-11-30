Conferenza Stampa Allegri: «Sull'arbitro dico questo. Come sta Pulisic? Lo scopriremo...»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico rossonero ha parlato dopo la vittoria del Milan contro la Lazio. Ecco, di seguito, le sue parole

Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria contro la Lazio in conferenza stampa, negando che il Milan sia stato sottotono, ma attribuendo la difficoltà del match ai meriti dell’avversario. Il tecnico ha riconosciuto che la Lazio è “una squadra forte” che rende difficile la manovra quando impone ritmi alti e chiude le linee di passaggio. Allegri ha sottolineato la maturità dei suoi: “Quando il primo tempo non riesci a giocare, devi essere bravo a non andare sotto. I ragazzi sono stati bravi su questo,” riferendosi al fatto che i rossoneri hanno tenuto nel primo tempo per poi prevalere nella ripresa, quando gli avversari sono calati fisicamente.

Riguardo la fase attuale del Milan, Allegri ha insistito che i margini di miglioramento risiedono nei singoli. L’obiettivo principale resta la qualificazione in Champions League, e la squadra sta lavorando per “creare presupposti importanti per arrivare a marzo in una posizione ottimale”.

Conferenza stampa Allegri: Elogi per Bartesaghi e Chiarimenti sul Caos Finale

Allegri ha speso parole importanti per la crescita del giovane Bartesaghi, attribuendo il merito a chi lo ha fatto crescere nel settore giovanile. Ha definito Bartesaghi un talento con “una struttura bella, da giocatore da Milan”, invitandolo a osare di più con l’esperienza. Riguardo l’episodio finale che lo ha visto espulso, Allegri ha negato di aver offeso l’arbitro Collu, con cui poi si è complimentato per aver “gestito molto bene” la situazione complessa del VAR, prendendo la decisione che riteneva “più giusta”. Allegri ha inoltre chiarito che il successo del Milan deriva dalla qualità dei giocatori ereditati, su cui è stato necessario solo lavorare.