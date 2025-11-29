Allegri a Sky: «Che confusione nel finale! Rabiot ha un motore diverso. All’arbitro ho detto questo»

Allegri ha parlato a Sky Sport subito dopo la conclusione del match tra Milan e Lazio, terminato 1-0 a favore dei rossoneri

Intervistato a Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato subito dopo il match tra Milan e Lazio, vinto dai padroni di caso per 1-0 con gol di Rafael Leao. Ecco, di seguito, tutte le sue parole

Sugli ultimi minuti di partita: «Negli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, la Lazio ha corso e pressato molto. Fin quando hanno quei ritmi non ti danno tante linee di passaggio. Noi in quel caso non siamo stati bravi. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli, anche prima del gol».

Sullo scudetto: «Dobbiamo continuare a lavorare e mantenere questa umiltà e questa voglia di giocare da squadra. C’è entusiasmo, mettono tutto in campo e nessuno si tira indietro».

Su Leao e il ruolo da centravanti: «Al Lille faceva il centravanti. Quando arriva la palla la difende molto bene e ha possibilità di svariare».

Su Rabiot: «Rispetto anche all’ultimo anno alla Juventus è cresciuto moltissimo. Ha uno strapotere fisico importante, è un uomo squadra. Per creare delle squadre che lottano al vertice devi avere uomini così. Ci sono giocatori che hanno dei motori diversi e lui è uno di questi».

Sulle parole all’arbitro prima dell’espulsione: «Ha arbitrato bene, ma era lo stesso arbitro del match contro la Cremonese e gli ho detto che quando c’è lui succede sempre un casino. Ma non l’ho offeso».