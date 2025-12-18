Conferenza stampa Rabiot: «C’è stato un po’ di nervosismo. Stiamo prendendo troppi gol, ma ora…»

Rabiot, giocatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla conclusione di Napoli-Milan

Adrien Rabiot, alla conclusione di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: «La sconfitta è sempre pesante. In questa stagione abbiamo perso poche partite e avremmo voluto andare in finale. Questo tipo di partite c’è sempre un po’ di nervosismo. Entrambe volevamo vincere. Siamo dispiaciuti, dobbiamo andare avanti. Stiamo facendo bene in campionato e continuare il percorso».

Sui gol subiti: «La fase difensiva è importante, perché ci permette di attaccare meglio. Siamo stati leggeri e in alcune partite abbiamo subito troppi gol e dobbiamo migliorare la nostra mentalità per avere più solidità. Abbiamo avuto le occasioni per segnare, dobbiamo andare avanti».

Su cosa non ha funzionato: «Non è facile giocare questo tipo di partite. Non tutti sono abituati a giocare partite come queste, c’è stato nervosismo. Avremmo potuto fare meglio. Dobbiamo essere più solidi».