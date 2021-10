Pioli: «Vittorie in trasferta? Un dato incredibile»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, gara valida per la decima giornata di Serie A

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, gara valida per la decima giornata di Serie A. Ecco le sue parole sul dato in merito alle vittorie in trasferta:

«È un dato incredibile. Siamo la squadra migliore d’Europa per punti fatti in trasferta. Noi proviamo a giocare il nostro calcio. Se manteniamo questi numeri in trasferta sarebbe tanto di cappello».

