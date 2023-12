Conferenza stampa Pioli post Salernitana Milan: le parole dell’allenatore

Stefano Pioli ha analizzato il pareggio dei rossoneri nel post di Salernitana Milan. Le parole in conferenza stampa

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. L’allenatore ha analizzato il pareggio dei rossoneri nel post di Salernitana Milan:

«Non è il risultato che volevamo, non è la prestazione che mi aspettavo. Due gol sono pochi viste le tante occasioni a disposizione, dobbiamo fare meglio perché così faremo fatica a trovare quella continuità necessaria per stare alti in campionato»

THEO HERNANDEZ E LEAO – «Non hanno mollato me. Hanno disputato una gara al di sotto delle loro possibilità. Con questo livello di partita possiamo fare la differenza e stasera non ci siamo riusciti»

SALERNITANA – «Io mi aspetto sempre la migliore prestazione possibile, non siamo stati così bravi nel controllare e continuare a colpire. Sui gol subiti ci siamo fatti trovare impreparati su situazioni che possiamo gestire meglio»

AMAREZZA – «Amareggiato sicuramente e preoccupato anche. Abbiamo bisogno di ritrovare entusiasmo ed energie, quella magia che il Milan ha avuto per tanto tempo. Questi passi falsi ci impediscono di ritrovarla, dobbiamo fare tutti di più»

ASSENZA MAGIA – «La squadra stasera ha combattuto, non è mancata l’anima. E’ la qualità di attenzione e di compattezza che oggi è troppo altalenante e questo ci impedisce di ottenere certi risultati con continuità»