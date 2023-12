Salernitana Milan 2-2: Jovic evita il ko, tabù trasferta per i rossoneri

Il Milan ospite della Salernitana nella diciassettesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole dare continuità alla vittoria contro il Monza. Avversaria la Salernitana all’Arechi nella diciassettesima giornata di Serie A 2023-24. Jovic nel finale evita il ko ai rossoneri a Salerno, evitando la vittoria in rimonta dei campani grazie ai gol di Fazio e Candreva dopo il momentaneo vantaggio di Tomori

Salernitana Milan 2-2: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Parte subito aggressivo il Milan con Leao pericoloso, decisiva la deviazione di Fazio in angolo

2′ Gioco fermo, Doveri a colloquio con il Var per un possibile tocco di braccio di Fazio sul tiro di Leao. Movimento ritenuto congruo, si prosegue

5′ Ancora pericoloso Leao – il portoghese si mette in proprio e calcia dalla distanza, fuori di poco

6′ Occasione Dia – l’attaccante della Salernitana sfrutta un tiro uscito male di un compagno e si ritrova la palla dentro l’area di rigore e calcia di primo, Maignan allunga in angolo

8′ Tiro Pulisic – cross di Bennacer respinto corto dalla difesa, si coordina per il tiro al volo ma la conclusione è abbondantemente alto

10′ Ritmi alti all’ Arechi con il Milan che pressa e attacca alla caccia del gol, la Salernitana ci prova ma sbaglia molto in fase di costruzione

15′ Spingono i rossoneri che stanno mettendo in grande apprensione la difesa della Salernitana

16′ GOL TOMORI – azione manovrata del Milan su schema da palla inattiva, col la palla che arriva a Leao, cross in mezzo solo sporcato da Pirola sul quale arriva il difensore che di testa batte Costil

19′ Palleggio del Milan a gestire il vantaggio, la Salernitana prova ad organizzare il pressing

23′ Prova ad organizzare una reazione la Salernitana con il Milan che ora rifiata dopo un’inizio brillante

26′ Pericoloso Theo Hernandez – scambio tra il francese e Leao con il portoghese che lancia il terzino, pallone un filo lungo decisivo Costil in uscita

29′ Occasione Salernitana – cross di Candreva sugli sviluppi di calcio d’angolo deviato da Bennacer verso la porta, Maignan in maniera reattiva evita l’autogol

31′ Tiro Candreva – perde palla in impostazione Bennacer, ne approfitta la Salernitana con la palla che arriva all’ex Lazio che calcia dalla distanza, tiro alto con la traiettoria controllata da Maignan

34′ Spingono entrambe le squadre – il Milan prova a trovare il gol del raddoppio con i contropiedi affidandosi alle folate di Leao, la Salernitana a caccia del pari con il gioco sulle fasce

40′ Occasione Kastanos – azione corale della Salernitana che muove la palla con Cadreva, arriva in spaccata l’attaccante ancora decisivo Maignan

41′ GOL FAZIO – il difensore sugli sviluppi di calcio d’angolo sovrasta Loftus Cheek e buca di testa un incolpevole Maignan per il pari della Salernitana

45′ Occasione Milan – tiro dalla distanza che Costil non trattiene e per poco non ci arrivano gli attaccanti rossoneri, merito anche dell’intervento dello stesso portiere con i piedi

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia la ripresa

47′ Problemi per Dia entra Ikwuemesi

52′ Inizio di secondo tempo attento della Salernitana che non concede spazi al Milan

54′ Tiro Tchaouna – perde palla in uscita il Milan con Loftus Cheek con la Salernitana che ne approfitta e arriva a calciare, egoista l’attaccante che non serve i compagni, conclusione alta

57′ Partita bloccata, resiste la parità

60′ Occasione Loftus Cheek – grande giocata di Reijnders per il compagno di reparto che riceve al limite dell’area rientra e calcia, attento Costil in tuffo

63′ GOL CANDREVA – recupera palla la Salernitana, tiro di Candreva dalla distanza che sembra innocuo ma Maignan si fa sorprendere dalla distanza. Polemiche perchè c’era Tomori a terra

64′ Problemi per Tomori entra Florenzi

67′ Maignan evita il tris di Mazzocchi con un grande intervento in angolo

73′ Milan sfiduciato che sembra anche perdere qualche linea di gioco che prova ad affidarsi senza successo ai singoli

81′ Doppia occasione Jovic – Sgasa Leao sulla fascia, cross al centro per il serbo che di testa prova a battere Costil che respinge, arriva ancora l’attaccante che prova a battere ancora il portiere che gli nega il gol

83′ Reijnders al volo da dentro l’area, salva Fazio in qualche modo

86′ Prova il tutto per tutto il Milan per trovare il gol del pari

90′ GOL JOVIC – pareggia il Milan, sfonda di testa di Giroud, tiro al volo del serbo che batte Costil per il gol del 2-2

92′ Costil prodigioso su Calabria che pregustava il gol del sorpasso rossonero

94′ Espulso Fiorillo – cartellino rosso di Doveri per il portiere della Salernitana in panchina, reo di aver spinto Florenzi

96′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Jovic

Salernitana Milan 2-2: risultato e tabellino

Reti: 16′ Tomori; 41′ Fazio; 64′ Candreva; 90′ Jovic

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil, Bradaric, Fazio, Pirola (61’Gyomber), Mazzocchi (77′ Bronn); Coulibaly, Kastanos (77′ Martegani), Legowski; Candreva, Dia (47′ Ikwuemesi); Tchaouna (77′ Cabral). All. Inzaghi. A disp. Fiorillo, Salvati; Daniliuc, Lovato, Sambia; Bohinen,; Botheim, Simy

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori (64′ Florenzi), Kjaer (46′ Simic), Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer (69′ Jovic); Pulisic (69′ Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Nava; Bartesaghi, Jimenez, Nsiala; Adli, Krunic, Romero, Zeroli

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 33′ Inzaghi; 34′ Leao; 43′ Kastanos; 70′ Mazzocchi; 73′ Gyomber

Espulsi: Fiorillo (dalla panchina)