Pagelle Salernitana Milan: Jovic entra e segna, tradiscono Loftus e Maignan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A: pagelle Salernitana Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A: pagelle Salernitana Milan

TOP: Tomori, Jovic

FLOP: Leao, Maignan, Loftus

VOTI:

Maignan 5,5 – Compie almeno tre interventi decisivo nel primo tempo, evitando anche il rischio autogol di Bennacer, non può nulla sullo stacco di Fazio per il gol del pari. Una papera sul gol di Candreva rovina la bella prestazione fin qui, si riscatta su Mazzocchi.

Calabria 6– Spesso in affanno, richiama anche l’attenzione di Pioli per un possibile cambio ma poi finisce per rimanere in campo, il ritardo di condizione fisica si vede.

Kjaer 5,5– In un paio di occasioni, pur essendo stato bravo a leggere il movimento degli avversari, pecca di leggerezza e rischia di concedere qualcosa di troppo alla Salernitana. Sostituito all’intervallo (46′ Simic 6)

Tomori 7– Ha il merito di sbloccare il match con un colpo di testa su schema da palla inattiva. Non ha mai fatto così bene in fase realizzativa in carriera.

Theo Hernandez 6 – torna nel suo ruolo e prova a creare pericoli sulla fascia duettando e soprapponendosi sulla fascia con Leao.

Reijnders 6 – ci ha preso gusto e ogni volta che ha la palla tra i piedi punta la porta e prova ad attaccarla con voracità.

Bennacer 6 – Torna titolare, lotta e combatte in mezzo al campo, perde qualche contrasto di troppo, sta recuperando dopo il lungo infortunio ma non è ancora al suo massimo e si vede (69′ Jovic 6,5)

Loftus Cheek 5,5– Ha il demerito di essere superficiale in marcatura su Fazio in occasione del gol del pareggio della Salernitana

Pulisic 6 – prova qualche giocata, scambia anche posizione con Leao, molto attivo (69′ Chukwueze 6)

Giroud 5,5 – non riceve palloni giocabili, ben contenuto dalla difesa avversaria

Leao 5– Da suoi piedi nasce il cross deviato che poi Tomori ribadisce in rete, crea anche l’occasione del potenziale 2-0 ma sbaglia la scelta, serve Giroud troppo marcato e non Pulisic solo. Solita partita a sprazzi