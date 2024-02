Conferenza Stampa Mandanda: «Maignan tra i migliori, sappiamo che aspettarci»

Steve Mandanda, portiere e capitano del Rennes, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan

MAIGNAN – «Penso di sentirlo stasera, vado molto d’accordo con Mike, lo apprezzo tantissimo, tanto l’uomo quanto il portiere. È uno dei migliori portieri al mondo: è completo, in porta, nella lettura del gioco, nel gioco con i piedi, è uno tra i migliori per me»

THEO E GIROUD – «Li conosco, Mike come Theo e Olivier… Ma li conoscono anche i miei compagni di squadra. Ci siamo preparati con i video, sappiamo cosa aspettarci: dobbiamo essere attenti a tutti i giocatori del Milan perché sono tutti giocatori di grandissime qualità»

SAN SIRO – «Ho giocato due volte qua, una volta col Milan e una con l’Inter. È uno stadio mitico, speriamo di uscire da questo stadio con una vittoria. Andiamo ad affrontare una squadra dalla storia incredibile in uno stadio mitico, con una rosa forte, ma non abbiamo paura, non siamo timorosi, ma siamo felici: ogni giocatore sogna di giocare partite così in stadi come questo. Domani daremo il massimo per non avere rimpianti alla fine»

RUOLO IN SQUADRA – «Il mio ruolo è confrontarmi, parlare con gli altri compagni, dirgli di stare attenti: da queste partite non si deve uscire con i rimpianti»

CALCOLI – «Nel pre-partita non si fa alcun calcolo, poi vedremo. L’importante sarà dare il massimo»

IDOLO – «Volevo già fare il portiere, in Francia avevamo Barthez e mi ispiravo a lui. Sono un grande ammiratore di tutti i grandi portieri in generale, in Italia c’è Buffon, c’è Peruzzi… Ricordo la partita del 2000»

DIFESA – «Siamo migliorati in generale, siamo maturati, cresciuti. Ultimamente siamo molto più solidi e concentrati, ma non riguarda solo i difensori: siamo tutti più compatti»