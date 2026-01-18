Conferenza stampa Jashari: «L’infortunio è stato uno shock! Sogno Scudetto? Ancora presto, ma vi dico questo…»

Conferenza stampa Jashari, il giocatore rossonero ha risposto alle domande dei cronisti nel post partita di Milan Lecce

Ardon Jashari al termine di Milan Lecce 1-0, match che ha riportato i rossoneri a -3 dall’Inter, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

Sul suo momento: «Innanzitutto, penso che la cosa più importante sia stata vincere».

Sul suo ruolo in campo: «Io posso giocare numero 6, anche numero 8, ma questa è una decisione del mister. Ma io sono felice per ogni minuto e sono veramente orgoglioso di indossare questa maglia, è veramente un prestigio. Ogni minuto con questa maglia è veramente un piacere».

Sul sogno Scudetto: «Abbiamo un giusto mix di esperienza e di ragazzi giovani. Dobbiamo continuare con questa mentalità in ogni partita, perché ogni partita è difficile. Parlare di titolo? È presto ora. Siamo in un buon momento, dobbiamo continuare così. La stagione è lunga».

Sull’infortunio a inizio stagione: «L’infortunio è stato uno shock. Avevo lottato tanto per venire qui, la trattativa è stata molto lunga, ma ora sto bene. Certo, non è stato facile, ma piano piano sto tornando al 100%. Vedere Modric è un onore per me».

Sul supporto dei tifosi: «Quando ho vinto un duello, ho sentito lo stadio. Quando hai i tifosi dietro di te, c’è molto più fuoco dentro di me e cerco di dare ancora di più. Ci ho provato oggi, ma l’importante è aver vinto».