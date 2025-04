Conferenza stampa Conceicao: «Non conto io. Quello che succede me o ad altri tipo Allegri...»

Conferenza stampa Conceicao, al termine di Venezia Milan il tecnico portoghese ha rilasciato queste dichiarazioni

Nel post partita di Venezia-Milan, 34esima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa mister Sergio Conceicao.

SULLA PARTITA – «Era una partita pericolosa, abbiamo vinto in un modo fantastico contro l’Inter, oggi conoscendo il gruppo, quello che ha dimostrato quest’anno, non ho dormito bene, perché sapevo di dover venire qua a Venezia e non era per niente facile. L’acqua, la barca, mancavano solo le palme: era un ambiente diverso giocare così».

IL FUTURO – «In questo momento Conceicao non è importante. Pensiamo al campionato, cercando di vincere contro il Bologna, poi quello che succede a me, ad Allegri, o altri, non mi riguarda. Perché proprio Allegri? Perché lei parla sempre di lui».

SUI SINGOLI – «Jovic aveva un problema alla schiena si era bloccata. Con Jimenez ho parlato, era calato nell’intensità. Gimenez è consapevole di non essere al meglio, è la base per migliorare».