Conferenza stampa Allegri: «Era importante vincere. Fullkrug? Ha tanta voglia, quell’infortunio al piede…»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico toscano ha risposto alle domande dei cronisti nel post partita di Milan Lecce

Massimiliano Allegri al termine di Milan Lecce 1-0, match che ha riportato i rossoneri a -3 dall’Inter, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

Se la Champions potrà pesare per Napoli e Inter: «Non so se inciderà la Champions o altro. So solo che stasera era importante vincere. Il Lecce è una squadra che sta in partita: ha preso molti gol negli ultimi 20-25 minuti. Siamo stati bravi, soprattutto stasera ad avere una buona fase difensiva in costruzione di gioco. Nella ripresa dovevamo essere più lucidi e precisi e non frenetici. Poi comunque, quando loro sono calati, abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e su questo bisogna assolutamente migliorare».

Sul perché non ha inserito prima Fullkrug: «Perché la squadra stava facendo bene. Ho fatto fatica a fare i cambi, perché la squadra dava la sensazione di poter fare gol. Poi ci serviva una punta centrale, i 3 dietro stavano facendo bene le marcature preventive e non c’era tanto bisogno di cambiare. Sono quelle partite che magari in una situazione favorevole su una preventiva fatta male rischi di prendere gol».

Sulle prestazioni di Jashari e Ricci: «Jashari ha fatto una bella partita, Ricci uguale. Potevamo essere più precisi nelle imbucate, ma nel secondo tempo abbiamo anche fatto buone trame di gioco. Bisogna migliorare la cattiveria nel far gol e la precisione. Quando gli spazi sono stretti, la giocata del singolo deve venire fuori. Difficile schematizzare una giocata vicino l’area: su questo bisogna migliorare».

Su Fullkrug: «Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva. Poi siamo ancora troppo lontani da quello che è l’obiettivo. Si fa tanta fatica a costruire, ma quello che verrà va di nuovo costruito. Non bisogna esaltarsi, ma rimanere col giusto equilibrio. Bisogna pensare solamente a fare punti».