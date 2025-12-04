Conferenza stampa Allegri: «A calcio conta chi vince. Bravi loro a cogliere l'episodio. Su Jashari...»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico del Milan parla così dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’eliminazione del Milan per mano della Lazio in Coppa Italia, un match finito 1-0. Allegri ha descritto l’incontro come una “partita bloccata”, dove “chi segnava vinceva”, una dinamica che si era già vista nel precedente scontro di campionato. Pur riconoscendo che il Milan ha giocato meglio in termini di mole di gioco, ha ammesso che “a calcio conta chi vince” e che i biancocelesti sono stati “bravi a cogliere l’episodio”. Nonostante la delusione e la rabbia, il tecnico ha invitato a guardare avanti: “Siamo arrabbiati e dispiaciuti, ma domani è un altro giorno,” ha chiosato, richiamando alla reazione immediata.

Conferenza stampa Allegri, l’opinione su Jashari

L’analisi di Allegri si è concentrata anche sui dettagli tattici e sulle prestazioni individuali. Ha lamentato la mancanza di velocità nel gioco tra le linee nel primo tempo e la leggerezza dimostrata sul calcio d’angolo che ha portato al gol laziale, arrivato ironicamente nel “nostro miglior momento”. Il tecnico ha tuttavia espresso soddisfazione per le prove dei nuovi acquisti, nonostante il risultato: “Si ritiene soddisfatto di Jashari? No, era in buona condizione e ha fatto una buona partita. Anche Estupiñan.” Questo giudizio positivo sui singoli è un elemento da cui ripartire, ma il messaggio finale è chiaro: “dobbiamo migliorare”. L’obiettivo è ora concentrarsi sulla prossima gara di campionato contro il Torino, evitando la depressione.