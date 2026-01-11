Conferenza stampa Allegri: «Forse mi sono spiegato male. Mancano 34/36 punti per l’obiettivo»

Conferenza stampa Allegri, al termine di Fiorentina Milan, il tecnico rossonero è intervenuto in sala stampa per rispondere ai cronisti presenti

Al termine di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni a margine della sfida:

FORSE MI SONO SPIEGATO MALE – «Diciamo che forse mi sono spiegato male io coi ragazzi, perché non abbiamo capito ciò che è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto. Mancavano 7 minuti, un’eternità. Per il pari abbiamo fatto bene, poi abbiamo avuto fretta, dovevamo avere più calma per costruire cose buone per portare a casa la vittoria».

ESTUPINAN – «È normale che quando giochi, poi stai fuori… Oggi ha fatto delle buone cose, altre meno buone. Come tutti. Il centrocampo oggi è stato tutto nuovo e per essere la prima volta che giocavano insieme hanno fatto pure una buona partita. Ma c’è bisogno di tutti: non possiamo andare avanti con 11 giocatori.».

PUNTO GUADAGNATO O DUE PERSI? – «È un punto fatto, secondo pareggio. Da qui alla fine mancano 34-36 punti per la Champions in 19 partite. Dobbiamo lavorare e migliorare. È un momento in cui non riusciamo a far gol: dobbiamo assolutamente migliorare».