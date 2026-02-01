MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Bologna Milan: quando parla il tecnico

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani da Milanello alla vigilia della gara di martedì contro il Bologna

Il Milan si prepara a una trasferta delicata contro il Bologna, valida per la 23esima giornata di Serie A Enlive. Il ricordo dell’anno scorso al Renato Dall’Ara è ancora amaro per i tifosi rossoneri: quella sconfitta segnò la fine delle speranze Champions della gestione precedente. Oggi però il clima è diverso e il Diavolo punta a consolidare la propria posizione sotto la guida di Massimiliano Allegri, nonostante le insidie di un campo che ha già visto cadere grandi squadre in questa stagione.

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta attraversando un periodo complicato, ma tra le mura amiche resta un avversario temibile, capace di battere anche il Napoli. La concentrazione dovrà essere massima per evitare passi falsi in un momento cruciale del campionato. Per fare il punto della situazione, come riportato da MilanNews24, l’allenatore livornese incontrerà i media per presentare il match e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Conferenza stampa Allegri, appuntamento a Milanello per le parole del Mister

La vigilia sarà scandita dalle dichiarazioni del tecnico, che parlerà direttamente dal centro sportivo rossonero. «Domani sarà la giornata della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, come di consueto alla vigilia di una partita» fanno sapere dalla redazione. L’appuntamento è fissato per le ore 12, con la diretta disponibile sui canali ufficiali del club. Sarà l’occasione per capire come Allegri intenda arginare la voglia di riscatto dei rossoblù e mantenere il ritmo scudetto.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: brutte notizie verso Bologna, per Mateta corsa contro il tempo