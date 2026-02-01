Bologna Milan, Allegri perde due titolari? Buone notizie invece per Leao. Le ultime in vista di martedì

Bologna Milan si avvicina ma è ancora lontana, nel frattempo dal centro sportivo di Milanello non arrivano ottime notizie

Il cammino dei rossoneri verso la delicata trasferta di martedì contro il Bologna si fa improvvisamente in salita. In una fase cruciale della stagione, l’infermeria di Milanello torna a far sentire la propria voce, costringendo il tecnico Massimiliano Allegri — allenatore livornese noto per la sua gestione pragmatica delle risorse — a rivedere i piani tattici per il prossimo impegno di campionato.

L’allarme a centrocampo: si ferma Saelemaekers

La notizia più preoccupante riguarda Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, jolly prezioso per la sua duttilità tattica e la capacità di coprire l’intera fascia con grande spirito di sacrificio, non si è ancora aggregato al resto del gruppo nelle ultime sessioni di allenamento. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la sua assenza martedì è ormai quasi certa: le probabilità che possa recuperare in extremis sono ridotte al minimo, obbligando il Diavolo a cercare alternative sulla corsia laterale.

Fiato sospeso per Pulisic

Non arrivano segnali distensivi nemmeno sul fronte Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, elemento imprescindibile per la sua rapidità e la visione di gioco negli ultimi trenta metri, resta in forte dubbio. Lo staff medico monitora costantemente le sue condizioni, ma la decisione definitiva verrà presa solo dopo la rifinitura di domani. La giornata di lunedì sarà dunque spartiacque per capire se l’americano potrà almeno sedere in panchina o se dovrà dare forfait.

Leao guida l’attacco: ballottaggio con Nkunku

In un panorama di incertezza, l’unica certezza granitica per i rossoneri sembra essere rappresentata da Rafael Leão. Il fuoriclasse portoghese, stella polare del reparto offensivo grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e spaccare le partite in velocità, è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle.

Al suo fianco, è aperto il ballottaggio per completare il tandem titolare. Al momento, il favorito per affiancare il portoghese è Christopher Nkunku. L’attaccante francese, giocatore di raffinata tecnica individuale e spiccato senso del gol, si contende una maglia da titolare in un attacco che promette scintille, nonostante le defezioni.

Verso la rifinitura

La seduta di domani sarà decisiva per sciogliere gli ultimi nodi. Allegri spera di ricevere buone notizie dal campo per non dover affrontare la trasferta emiliana con una rotazione troppo corta, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la corsa ai vertici della classifica.