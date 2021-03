Conferenza Mancini: «Qua per vincere. Farò alcuni cambi»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Bulgaria

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Bulgaria: «Faremo dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per vincere».

BULGARIA – «Se l'Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all'Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica».