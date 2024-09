Confalonieri COMMENTA: «Milan partito così e così, MA vinto il derby. STADIO? Lo ristrutturerei, però hanno detto...»

Le parole di Fedele Confalonieri sul presente in casa Milan: dalla vittoria del derby contro l’Inter alla situazione stadio

Fedele Confalonieri, Presidente della Mediaset e della Veneranda del Duomo di Milano, ha parlato così riguardo il presente che si vive in casa Milan: dal derby vinto alle problematiche relative allo stadio San Siro. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «San Siro? Non mi interessa lo stadio. Mi interessano quelli che ci giocano. Il Milan sta andando così così, però abbiamo vinto il derby e questo ci tira un po’ su il morale. Due stadi a San Siro? Non sono convinto. Le squadre hanno detto che San Siro non si può ristrutturare… io però lo ristrutturerei».