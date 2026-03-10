Connect with us

Condò sul Milan: «Scudetto? Mai porsi limiti, ma dovrebbe essere l’Inter a crollare»

Published

5 ore ago

on

By

Condò

Condò sul Milan: «Scudetto? Mai porsi limiti, ma dovrebbe essere l’Inter a crollare». Segui le ultimissime sui rossoneri

La recente e schiacciante vittoria del Milan nel derby ha scosso le fondamenta del campionato, rimescolando le gerarchie della vetta. Sulle prestigiose pagine del Corriere della Sera, il noto giornalista Paolo Condò ha analizzato il momento magico vissuto dal club di via Aldo Rossi, sottolineando come il successo nella stracittadina non sia stato un episodio isolato, ma il frutto di una programmazione meticolosa iniziata con l’arrivo dei nuovi vertici tecnici.

– Ma il derby l’ha vinto soprattutto Allegri? 
«Tutti gli allenatori guidano gli uomini oltre che i calciatori, ma è chiaro che Allegri — un uomo imperfetto nel senso più umano e solidale — sa parlare ai suoi come pochi altri. La scelta di Estupinan può sembrare fortunata, invece nasce da una lettura profonda del momento del ragazzo, e da ispirazione felice nel valutarlo. Poi, un quid di azzardo da cavallaro c’è, fa appunto parte dell’uomo. Per fortuna sua e del Milan»

– Ha una squadra da scudetto? 
«No. Ha un fuoriclasse stagionato, Modric, due campioni nel pieno, Maignan e Rabiot, e attorno un cast di buoni giocatori che Allegri trasforma in reparto (la difesa meno battuta), gregari capaci di esaltarsi come Saelemaekers e Fofana, l’acciaccato Pulisic, la sorpresa Bartesaghi. E poi c’è Leao, dal quale è saggio non attendersi niente, che poi magari la giocata vincente arriva» 

– Come migliorare il Milan? 
«Con un centravanti super. E poi organizzandosi per consentire a Modric, la prossima stagione, un impiego di qualità»

– Per quest’anno solo il posto Champions, quindi? 
«Mai porsi limiti, ma dovrebbe essere l’Inter a crollare. Il Milan ha 30 punti a disposizione e almeno tre gare complicate (Napoli, Juve, Atalanta). Ne facesse 26, chiuderebbe a 86 senza rimpianti»

