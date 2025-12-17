Condò spiega la ragione tattica dietro le difficoltà del Milan: le parole del giornalista

Condò parla così del Milan di Allegri e rivela che dietro le difficoltà dei rossoneri c’è una ragione tattica: le parole del giornalista

Il cammino del Milan in questa prima parte di stagione segue un copione quasi paradossale. Come sottolineato da Paolo Condò sul Corriere della Sera, i rossoneri mantengono una costanza “tradizionale” nei risultati complessivi — vantando una sola sconfitta, il dato più basso tra le big — ma mostrano un’evidente doppia faccia. Se contro le dirette concorrenti la squadra di Allegri riesce a fare il pieno di punti, il rendimento cala drasticamente quando deve affrontare le cosiddette “piccole”.

Secondo il noto giornalista, non c’è nulla di esoterico dietro questo trend, bensì una chiara spiegazione tattica. Il Milan esprime il suo massimo potenziale quando può agire di rimessa, sfruttando gli spazi concessi dalle grandi squadre. Al contrario, quando è chiamato a fare la partita e a scardinare difese schierate, il Diavolo si espone pericolosamente alle ripartenze altrui, lasciando la propria difesa meno protetta e costretta a pagare dazio.

Condò, Calendario leggero e mosse invernali: il vantaggio dei rossoneri

L’eliminazione dalla Coppa Italia, pur essendo un traguardo sfumato, regala al Milan un vantaggio competitivo: la gestione delle energie. Una volta rientrata dall’Arabia Saudita, alla squadra resteranno solo 23 partite, mentre le avversarie potrebbero disputarne fino a 15 in più. Questo minor carico di impegni, unito a una sessione di mercato di gennaio che vede i rossoneri come i principali protagonisti per nuovi movimenti, potrebbe rivelarsi decisivo per la seconda metà del campionato.