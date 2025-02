Conceicao Milan, il tecnico ha una sensazione precisa! Spifferi da Milanello, cosa può succedere

Conceicao Milan, clamoroso spiffero da Milanello! Il tecnico ha confessato di sentirsi solo come Paulo Fonseca prima dell’esonero

Come riferito dal Corriere dello Sport, la posizione di Conceicao in casa Milan è oggetto di osservazione.

Il credito della Supercoppa vinta a gennaio si è esaurito, il Milan riflette sul futuro di Conceicao. Alcuni atteggiamenti del tecnico non sono piaciuti e hanno mese in imbarazzo il club, il rapporto con Ibrahimovic non è decollato e senza qualificazione alla prossima Champions League il futuro dell’allenatore portoghese pare segnato. Non si parla oggi di esonero, ma Conceicao si sente solo così come accaduto a Fonseca nelle settimane precedenti il suo licenziamento.