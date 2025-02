Conceicao Milan, l’ultimo retroscena inguaia il tecnico! Voci insistenti e scenario da non credere

Conceicao Milan, clamoroso retroscena: possibili liti in spogliatoio e squadra votata all’autolesionismo da inizio stagione

Importante aggiornamento fornito da Repubblica sulla situazione in casa Milan dopo la brutta sconfitta di ieri patita sul campo del Torino.

Milan: squadra con una vocazione ostinata all’autolesionismo, come se punire sé stessi fosse la via per punire chissà chi (l’allenatore? i dirigenti? i proprietari? i compagni antipatici?), mentre tornano voci di liti da spogliatoio. La gara di giovedì contro il Bologna diventa pesantissima per tutti.