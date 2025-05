Conceicao Milan, cambio di passo con il nuovo modulo: «Crediamo tanto in questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nella trentacinquesima giornata di campionato, ha vinto contro il Genoa per 1-2. Di seguito le parole a DAZN di Conceicao in cui analizza il nuovo modulo.

CAMBIO MODULO – «Abbiamo cominciato in una maniera e finito in un’altra. La bravura è dei giocatori perché hanno creduto in quello che lavoriamo. Lavoriamo a livello settoriale e individuale: continuo a ribadire che lavoriamo tanto. Da quando abbiamo più tempo in settimana abbiamo portato cose nuove»