Conceicao Milan, il tecnico non si arrende! Obiettivo chiaro davanti, con quella vittoria sogna di... Ultimissime

Conceicao Milan, il tecnico non si arrende e vuole guadagnarsi la conferma in vista della prossima stagione: Coppa Italia decisiva

Come riportato da Tuttosport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, sa che la possibilità di conferma nella prossima stagione è appesa ad un filo ma è ad oggi ancora possibile. La grande occasione per irrobustire il filo che lo potrebbe legare al Milan anche nella prossima stagione è la vittoria della Coppa Italia nella finalissima del prossimo 14 maggio contro il Bologna per quello che sarebbe il secondo trofeo dell’annata dopo la Supercoppa di gennaio.

Tuttavia, per arrivare pronti a quell’appuntamento Conceicao intende fare bene anche in campionato, a partire dalla gara di questa sera contro il Genoa. Come detto da lui ieri in conferenza stampa, i rimpianti sono tanti ma il finale è ancora tutto da scrivere.