Conceicao Milan, non è ancora finita? Da Udine un segnale chiaro, clamoroso scenario all’orizzonte

Condividi via email

Conceicao Milan, la storia tra il portoghese e i rossoneri potrebbe essere non ancora finita: l’ex Porto ha ancora chance di conferma

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il rotondo 0-4 di Udine lancia segnali importanti in casa Milan sul futuro di Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri. Anche se le chance di permanenza restano basse, l’ex Porto ha ancora piena la possibilità di strappare la conferma per la prossima stagione.

Conceicao sulle orme di Pioli dunque: anche l’italiano nel 2020 sembrava ad un passo dall’addio ma poi con un finale in crescendo convinse la società a confermarlo. A Conceicao restano 6 partite di campionato e soprattutto la Coppa Italia per ripresentarsi a Milanello anche il prossimo luglio.