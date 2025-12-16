 Compleanno Milan, gli auguri di Theo Hernandez - FOTO
Compleanno Milan, arrivano gli auguri speciali di Theo Hernandez: il post social – FOTO

1 ora ago

Theo Hernandez

Compleanno Milan, anche Theo Hernandez, oggi all’Al Hilal, si è unito ai tanti messaggi di auguri al club rossonero sui social

Il 16 dicembre 1899, 126 anni fa, nasceva l’AC Milan, e la società è stata inondata di auguri sui vari canali social (X, Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok) e da una miriade di personaggi, tra ex calciatori, gente dello spettacolo e tanti altri.

Tra i messaggi più toccanti arrivati nel pomeriggio, spicca quello dell’ex terzino sinistro Theo Hernández. Il numero 19, ora in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha utilizzato il suo profilo X per postare foto commemorative della sua brillante carriera in rossonero, accompagnate dalla scritta: “Tanti Auguri AC Milan !!!“.

Questo gesto è l’ennesima dimostrazione di affetto e appartenenza che Theo non ha mai fatto mancare al Milan, ai suoi colori e ai suoi ex compagni di squadra, anche dopo il trasferimento in Arabia. Il terzino francese ha vestito la maglia rossonera per 6 lunghi anni, lasciando un segno indelebile.

La carriera milanista di Theo Hernandez

  • Periodo: Acquistato nel 2019 e venduto nel 2025.
  • Presenze: 195
  • Gol Segnati: 31
  • Trofei Vinti: 1 Campionato (Scudetto) e 1 Supercoppa Italiana.
