 Compleanno Milan, oggi il club compie 126 anni
Compleanno Milan, oggi il club compie 126 anni di storia: gli auguri social del Diavolo! – FOTO

6 giorni ago

Compleanno Milan, nella giornata di oggi il club rossonero compie 126 anni di gloriosa storia: gli auguri social del Diavolo

Il 16 dicembre è una data scolpita nel cuore di ogni tifoso del Diavolo: in questo giorno, nel lontano 1899, presso l’Hotel du Nord e des Anglais, Herbert Kilpin e i soci fondarono l’AC Milan. La nascita del club fu annunciata con un motto epico:

PAROLE – «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!»

Oggi il Milan celebra 126 anni di passione, trionfi indimenticabili e una storia gloriosa. Una storia di successi che si è arricchita recentemente con la vittoria della Supercoppa Italiana a gennaio 2025.

In 126 anni, il club rossonero ha conquistato un palmares straordinario, collezionando ben 50 titoli:

  • 19 Scudetti
  • 7 Champions League (il vanto del club)
  • 5 Coppe Italia
  • 8 Supercoppe Italiane
  • 5 Supercoppe Europee
  • 2 Coppe delle Coppe
  • 3 Coppe Intercontinentali
  • 1 Mondiale per Club

Tanti auguri AC Milan! ❤️🖤

