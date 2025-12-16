Compleanno Milan, oggi il club compie 126 anni di storia: gli auguri social del Diavolo! – FOTO

Compleanno Milan, nella giornata di oggi il club rossonero compie 126 anni di gloriosa storia: gli auguri social del Diavolo

Il 16 dicembre è una data scolpita nel cuore di ogni tifoso del Diavolo: in questo giorno, nel lontano 1899, presso l’Hotel du Nord e des Anglais, Herbert Kilpin e i soci fondarono l’AC Milan. La nascita del club fu annunciata con un motto epico:

PAROLE – «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!»

Oggi il Milan celebra 126 anni di passione, trionfi indimenticabili e una storia gloriosa. Una storia di successi che si è arricchita recentemente con la vittoria della Supercoppa Italiana a gennaio 2025.

In 126 anni, il club rossonero ha conquistato un palmares straordinario, collezionando ben 50 titoli:

19 Scudetti

7 Champions League (il vanto del club)

(il vanto del club) 5 Coppe Italia

8 Supercoppe Italiane

5 Supercoppe Europee

2 Coppe delle Coppe

3 Coppe Intercontinentali

1 Mondiale per Club

Tanti auguri AC Milan! ❤️🖤