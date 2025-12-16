News
Compleanno Milan, oggi il club compie 126 anni di storia: gli auguri social del Diavolo! – FOTO
Il 16 dicembre è una data scolpita nel cuore di ogni tifoso del Diavolo: in questo giorno, nel lontano 1899, presso l’Hotel du Nord e des Anglais, Herbert Kilpin e i soci fondarono l’AC Milan. La nascita del club fu annunciata con un motto epico:
PAROLE – «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!»
Oggi il Milan celebra 126 anni di passione, trionfi indimenticabili e una storia gloriosa. Una storia di successi che si è arricchita recentemente con la vittoria della Supercoppa Italiana a gennaio 2025.
In 126 anni, il club rossonero ha conquistato un palmares straordinario, collezionando ben 50 titoli:
A passion lived together: happy birthday to us and all Rossoneri out there 🤗🎂@433 pic.twitter.com/mCdkelMaKn
— AC Milan (@acmilan) December 16, 2025
- 19 Scudetti
- 7 Champions League (il vanto del club)
- 5 Coppe Italia
- 8 Supercoppe Italiane
- 5 Supercoppe Europee
- 2 Coppe delle Coppe
- 3 Coppe Intercontinentali
- 1 Mondiale per Club
Tanti auguri AC Milan! ❤️🖤