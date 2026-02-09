Compleanno Fullkrug, il Milan festeggia il trentatreesimo compleanno del suo nuovo attaccante! – FOTO

Compleanno Fullkrug, giornata di festeggiamenti in casa Milan con i rossoneri che celebrano il 33° compleanno del nuovo attaccante

Oggi, 9 febbraio 2026, è una giornata speciale in casa Milan: Niclas Fullkrug, attaccante rossonero, compie 33 anni. Il classe 1993, arrivato durante il mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, è diventato il nuovo punto di riferimento nel reparto offensivo rossonero.

Il Milan celebra il compleanno di Fullkrug sui social

Il club rossonero ha colto l’occasione per fare gli auguri a Fullkrug sui propri canali social, pubblicando un video dedicato al suo nuovo numero 9. La didascalia recita “Alles gute, Fulle!”, che in tedesco significa “Tanti auguri”. Un bel gesto da parte del club per celebrare il compleanno dell’attaccante, che sta guadagnando sempre più spazio e fiducia nella formazione di Massimiliano Allegri.

Il giocatore, che ha mostrato subito grande determinazione e voglia di contribuire alla causa rossonera, festeggia un altro traguardo importante in una stagione che si preannuncia ricca di sfide.

Alles gute, Fülle! 🇩🇪🎂 — AC Milan (@acmilan) February 9, 2026

Milan che ha ricordato sui social anche il compleanno di un ormai ex portiere rossonero. Stiamo parlando di Cyprian Tatarusanu, anche lui celebrato con un messaggio: “It’s Tata’s birthday today! Join us in wishing him all the best”, ovvero “Oggi è il compleanno di Tata! Unisciti a noi per augurargli tutto il meglio”.

It’s Tata’s birthday today! Join us in wishing him all the best 🥳 pic.twitter.com/PHiVxzx3IW — AC Milan (@acmilan) February 9, 2026

