Calciomercato Milan, dilemma Fullkrug: riscatto possibile ma… Lo scenario per giugno

Calciomercato Milan, i rossoneri ragionano su Fullkrug: riscatto fissato a 5 milioni di euro, due i fattori chiave per la conferma

Mentre il campo reclama attenzione per la sfida di Bologna, nelle stanze di Via Aldo Rossi si inizia già a tessere la trama del mercato estivo. Il nome al centro delle riflessioni è quello di Niclas Füllkrug, il “Panzer” arrivato a gennaio per tappare la falla aperta dall’infortunio di Gimenez e dal mancato arrivo di Mateta. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il destino del tedesco è legato a un riscatto decisamente invitante, ma non privo di incognite.

Calciomercato Milan, i dettagli dell’accordo con il West Ham per Fullkrug

Il Milan ha strutturato l’operazione con una formula che garantisce massima libertà decisionale al termine della stagione:

La cifra del riscatto: Il diritto di opzione a favore dei rossoneri è fissato a 5 milioni di euro . Una cifra che, nel calcio moderno, rappresenta un investimento low-cost per un attaccante della nazionale tedesca, ma che richiede comunque una valutazione tecnica approfondita.

Il diritto di opzione a favore dei rossoneri è fissato a . Una cifra che, nel calcio moderno, rappresenta un investimento low-cost per un attaccante della nazionale tedesca, ma che richiede comunque una valutazione tecnica approfondita. Il fattore età: Füllkrug è un classe 1993. A giugno avrà 33 anni e la dirigenza, guidata da Igli Tare, deve decidere se puntare su una “chioccia” d’esperienza o se liberare quello slot per un investimento più futuribile (come il sogno Vlahovic ).

Füllkrug è un classe 1993. A giugno avrà 33 anni e la dirigenza, guidata da Igli Tare, deve decidere se puntare su una “chioccia” d’esperienza o se liberare quello slot per un investimento più futuribile (come il sogno ). Rendimento e carisma: Il riscatto non dipenderà esclusivamente dai gol. Il Milan osserverà con attenzione l’impatto di Niclas sull’ambiente: la sua capacità di integrarsi nello spogliatoio e di trasmettere mentalità vincente ai più giovani sarà l’ago della bilancia.

Scenario futuro

Se Füllkrug dovesse continuare a fornire prestazioni solide, come visto nelle prime uscite, i 5 milioni potrebbero essere considerati un “premio fedeltà” per un giocatore che ha accettato la sfida rossonera nel momento del bisogno. Tuttavia, se il Milan decidesse di tentare il grande colpo in attacco, il tedesco potrebbe tornare a Londra per far spazio a una rivoluzione totale del reparto offensivo.