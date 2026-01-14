Como Milan, la lista dei convocati di Fabregas e la probabile formazione: ecco le ultime

Como Milan, le scelte di Fabregas e Allegri per il recupero della sedicesima giornata tra ambizioni europee e corsa al vertice

È finalmente arrivato il momento dei recuperi della sedicesima giornata di Serie A, posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana. Domani sera, giovedì 15 gennaio, riflettori puntati sullo stadio Sinigaglia per un derby lombardo dalle grandi aspettative: il Como di Fabregas ospita il Milan guidato da Massimiliano Allegri. Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio per 1-1, rispettivamente contro Bologna e Fiorentina, e cercano ora il bottino pieno per consolidare le proprie posizioni: i lariani puntano all’Europa, mentre i rossoneri occupano il secondo posto a quota 40 punti.

Il clima è teso e la posta in palio altissima. Fabregas dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, puntando sulla fantasia di Nico Paz e sulla concretezza di Douvikas terminale offensivo. In casa rossonera, invece, si respira un’aria di cauto ottimismo per alcuni rientri importanti che potrebbero spostare gli equilibri di un match che si preannuncia vibrante dal primo all’ultimo minuto. Ecco la lista dei convocati:

Butez, Törnqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Dossena, Ramón, Alberto Moreno, Posch, Smolčić, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt, Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Da Cunha, Le Borgne, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kühn, Cerri.

Como Milan, il ritorno di Tomori e la cabina di regia affidata a Modric

Per scardinare la difesa comasca, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a schierare un solido 3-5-2. La notizia più importante riguarda la difesa: «Tomori è pronto al rientro e dovrebbe agire accanto a Gabbia e De Winter», considerando il probabile forfait di Pavlovic. A centrocampo, le chiavi del gioco saranno affidate all’esperienza di Modric e Rabiot, con Fofana a completare il reparto. In attacco, spazio al talento di Nkunku e Leão, con il recuperato Füllkrug che potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina.

I rossoneri sanno che non possono commettere passi falsi, specialmente osservando i risultati dell’Inter di Cristian Chivu. Come dichiarato dall’ambiente milanista: «Ogni partita da qui alla fine è una finale, dobbiamo essere cinici e sfruttare ogni occasione per non perdere il contatto con la vetta». La sfida del Sinigaglia dirà molto sulla tenuta mentale di un gruppo che non vuole smettere di sognare il titolo.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.