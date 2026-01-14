Como Milan, la Time Machine ci riporta alla stagione 87/88: un pareggio che conduce all’undicesimo Scudetto

Como Milan, la Time Machine ci fa rivivere un incrocio contro i lariani della stagione 87/88

Il 15 maggio 1988 resta una data scolpita nel cuore dei tifosi rossoneri. In quella domenica di sole, allo stadio Sinigaglia, il Milan ottenne il punto necessario per laurearsi Campione d’Italia per l’undicesima volta. Sebbene la sfida contro il Como terminò 1-1, quel pareggio ebbe il sapore dolcissimo del Tricolore, chiudendo una cavalcata trionfale che vide il sorpasso decisivo ai danni del Napoli di Maradona. Era l’inizio di un’epoca d’oro, la prima stagione con Arrigo Sacchi alla guida e l’innesto di campioni del calibro di Gullit e van Basten.

La partita iniziò sotto i migliori auspici per i ragazzi di via Turati. Già al 2′ minuto, Pietro Paolo Virdis, servito magistralmente da Gullit, riuscì a battere Paradisi con un preciso destro all’angolino dopo un rimpallo favorevole. Il settore ospiti esplose di gioia, dando il via anticipato ai festeggiamenti. Nonostante il dominio rossonero nel primo tempo, in avvio di ripresa arrivò la risposta dei lariani: Giunta firmò il tap-in del definitivo 1-1 su assist di Viviani.

Como Milan, massimiliano Allegri e la continuità della tradizione vincente rossonera

Oggi, con Massimiliano Allegri nuovamente saldamente al comando della panchina del Milan, il ricordo di quelle imprese funge da stimolo per le sfide moderne. Il tecnico livornese sa bene cosa significhi vincere uno Scudetto con un pareggio, proprio come accadde a lui nel 2011 a Roma. Rievocando quei momenti, il club sottolinea quanto sia importante mantenere alta la tensione, specialmente in vista degli impegni natalizi.

La storia dice che quel Milan seppe resistere alla pressione, portando la nave in porto senza troppi affanni dopo nove anni di astinenza dal titolo. Come dichiarato dai protagonisti dell’epoca: «Sapevamo di essere i più forti e quel punto a Como fu solo la conferma di un lavoro straordinario iniziato mesi prima con il Mister». Ancora oggi, quel 1-1 rappresenta il simbolo di una squadra caparbia e formidabile, capace di segnare l’inizio di un ciclo leggendario.

