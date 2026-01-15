Como Milan, Bucchioni avverte i rossoneri: la sfida di sta sera è fondamentale. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A entra nel vivo con il recupero della sedicesima giornata, un turno che sta delineando con forza le gerarchie della classifica. Dopo le prestazioni di Napoli e Inter, i riflettori si spostano ora sullo stadio Sinigaglia, dove il Milan è atteso da una sfida tanto delicata quanto cruciale contro il Como.

L’analisi di Enzo Bucchioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha scattato una fotografia precisa del momento attuale. Secondo l’opinionista, i punti conquistati in questo frangente valgono doppio: “Sei punti in questa fase della stagione hanno un peso specifico maggiore”, ha spiegato. Bucchioni ha poi sottolineato l’importanza di accelerare il passo prima che il ritorno delle competizioni europee complichi i calendari e prosciughi le energie dei calciatori.

Il focus si è poi spostato sul distacco scavato dalle prime della classe: “Aver messo sei punti di distanza rispetto al Napoli è un segnale ottimo”, ma l’incognita resta legata al rendimento del Diavolo. La fatica accumulata dalle rivali è evidente; Inter e Napoli, dopo lo scontro diretto ad alta intensità giocato a San Siro (definito da molti “stile Premier League”), hanno mostrato segni di appannamento nelle gare successive.

Il nuovo corso del Diavolo: Allegri e Tare

La sfida di stasera rappresenta un esame fondamentale per la gestione tecnica di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese celebre per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti di pressione, chiamato quest’anno a riportare solidità difensiva a Milanello. Al suo fianco, la società ha puntato sulla competenza di Igli Tare, il Direttore Sportivo rossonero, dirigente albanese noto per il suo fiuto nello scoprire talenti internazionali e per la grande esperienza nel calciomercato italiano.

I rossoneri devono rispondere presente per non perdere il treno scudetto. La trasferta contro i lariani non è da sottovalutare, specialmente considerando la stanchezza che sta colpendo le big del campionato. Per il Milan, uscire dal Sinigaglia con l’intera posta in palio significherebbe dare un segnale di maturità e continuità al progetto targato Allegri-Tare.

