Mercato Milan, si lavora sull’ingaggio di Goretzka: ecco la cifra per portarlo in rossonero. Tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri puntano forte su Goretzka: ecco le cifre per l’ingaggio del centrocampista tedesco. I dettagli

Il Milan di Massimiliano Allegri non si ferma alla ricerca di un difensore per l’immediato, ma pianifica già la stagione 2026-27 con colpi di assoluto spessore internazionale. Sotto la spinta dell’allenatore livornese, la dirigenza guidata da Tare e Furlani ha aperto alla possibilità di inserire profili over 30 di grande carisma. Il nome caldissimo in queste ore è quello di Leon Goretzka, soprannominato «Capitan America» per la sua imponente muscolatura. Il tedesco, protagonista di mille successi con il Bayern Monaco, non sembra più al centro del progetto di Vincent Kompany e il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

L’interesse rossonero nasce da una necessità tattica e di leadership: il futuro di Luka Modric a Milano è infatti avvolto nel mistero. Il fuoriclasse croato, giunto al Milan per portare mentalità vincente, non ha ancora deciso se rinnovare o ritirarsi dopo il prossimo Mondiale. Per non farsi trovare impreparato davanti all’addio del Pallone d’Oro 2018, il Milan ha già avviato i contatti con l’entourage di Goretzka, considerato uno dei pochi profili sul mercato in grado di non far rimpiangere il “Maestro”.

Mercato Milan, l’ostacolo economico e il nodo ingaggio

L’operazione, pur essendo potenzialmente a parametro zero, resta complessa per via delle cifre in gioco: «Chi vuole Goretzka deve garantirgli un triennale da 7 milioni di euro», oltre a commissioni importanti per gli agenti. Si tratta di un investimento che supererebbe i tetti salariali fissati per top player come Maignan e Leao, richiedendo uno sforzo extra alla proprietà per accontentare le richieste di Allegri.

Nonostante il Bayern voglia abbassare il monte ingaggi e il giocatore abbia finora trovato poco spazio in Champions League, la concorrenza non manca. Anche il Napoli resta alla finestra, ma il Milan sembra intenzionato a fare sul serio per garantire ad Allegri quel mix di muscoli e classe necessario per stabilizzarsi tra le prime quattro e tornare protagonisti in Europa. La decisione finale passerà anche dalla scelta di Modric, ma il segnale è chiaro: il Diavolo vuole continuare a sognare in grande.

